Jojo Todynho fala sobre roupas perdidas após fazer bariátrica: 'Deu uma tristeza'

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para lamentar suas futuras perdas de roupa após ter realizado a cirurgia bariátrica . A cantora, que tem adotado medidas que podem auxiliar em seu emagrecimento para, posteriormente, ter uma gravidez saudável, garantiu que fará um bazar no final do ano para vender todas as peças que não poderá mais utilizar.

"Estou aqui pensando e está me dando uma tristeza", iniciou a artista nos stories do Instagram.

"Eu perdi meu guarda-roupa todo! Esse bazar, que eu vou fazer no final do ano, vai [vender] praticamente tudo. Vai tudo embora", acrescentou Jojo, que ainda afirmou recorrerá a uma loja chinesa de fast fashion para refazer os looks.

Depois de alguns minutos, Jojo voltou aos stories para dividir uma nova visão sobre as roupas que não voltará a utilizar. "É, eu não perdi, não. Na verdade, eu ganhei. Ganhei roupas novas! (Risos)", finalizou, otimista.