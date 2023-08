Bella Campos é criticada após fazer tatuagem para MC Cabelinho e reage: 'Vivo intensamente'

Rio - Bella Campos, de 25 anos, rebateu críticas de alguns internautas após expor a tatuagem que fez em homenagem ao namorado, MC Cabelinho , nesta quinta-feira. A atriz, que atualmente vive a personagem Jenifer em 'Vai na Fé', escreveu o verdadeiro nome do amado, "Victor Hugo", no braço, e acabou causando burburinho na web.

Apesar de muitos elogios recebidos, alguns seguidores aproveitaram para alfinetar a declaração de amor feita pela atriz, alegando que jamais fariam algo do tipo. "Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia. Next [próximo em inglês]", rd



Outro seguidor reparou que a letra foi feita de maneira minimalista e não foi tatuada com letras bem marcadas. "Reparou que a gata fez bem levinha para ser fácil de tirar caso dê merda?", postou. Bella não quis levar desaforo para casa e justificou: "É levinha porque sou atriz, meu filho. Precisa ser fácil de cobrir para a personagem, que não teria a tatuagem, obviamente".