Arlindo Cruz volta a ser internado em hospital do Rio

Rio - Arlindo Cruz voltou a ser internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, no último sábado (5). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital, nesta sexta-feira. O sambista de 64 anos retornou após permanecer 20 dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade para o tratamento de uma pneumonia.

Flora Cruz, filha do sambista, chegou a contar detalhes da última internação do pai. "Ele já fica em CTI normalmente, mas está tratando uma pneumonia e está se recuperando super bem. A gente só está passando pra agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele está bem e já já está em casa. A gente conta, como sempre, com a oração dos fãs, dos amigos e dos familiares", disse.

O artista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Desde então, Arlindo Cruz já passou por 17 cirurgias, e ficou com algumas sequelas. Sua família já compartilhou que o cantor costuma ser internado frequentemente para seus tratamentos. Atualmente, o sambista recebe cuidados médicos em casa.