Eduardo Sterblitch lamenta falecimento do avô: 'Imensa dor'

Rio - Eduardo Sterblitch usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para desabafar sobre a perda do avô, Georges Sterblitch. Na postagem, o humorista enalteceu a trajetória de vida do familiar e comentou a falta que sentirá do avô.

"É com imensa dor e já muitas saudades, que informamos o falecimento do Doutor Georges Sterblitch, francês e brasileiro, incrível como filho, sobrinho, marido, pai, avô, bisavô, médico incansável obstetra e ginecologista também, hospital Miguel Couto, protetor da Suípa e animais, amante de Paris e de Itatiaia…", escreveu.



"Que Deus, na forma que existir, o receba e zele por ele. Nós todos o amamos, cada um de uma forma e todas válidas e necessárias a seu tempo. Te amo, vô", concluiu.