Marcos Mion posa sem camisa em passeio de barco após pedido da filha

Rio - Marcos Mion, de 44 anos, impressionou os seguidores com o físico sarado, nesta sexta-feira, ao postar uma foto em que surge apenas de sunga durante um passeio de barco em Portofino, na Itália. Curtindo a viagem na companhia da mulher, Suzana Gullo, e sem os filhos , o apresentador mostrou o corpo em forma e brincou com o período que está sem ir à academia.

"44 anos assim?? Quem eu penso que sou? Nas férias que o boi engorda! 4 dias já sem treinar e, como me disse uma vez o Eduardo Correa (bodybuilder), 'você não cresce porque treina demais e faz dieta demais'! Estou resolvendo isso esses dias!", escreveu o ator, na legenda da postagem no Instagram.

A foto foi publicada no perfil "Mion Fitness", onde o famoso costuma mostrar sua rotina de treinos intensos e cuidados com o corpo. O post chegou poucos dias após o apresentador do "Caldeirão", na TV Globo, revelar um pedido inusitado que recebeu da filha de 14 anos . Em participação no podcast "Santa Correria", Marcos entregou que a herdeira apelou ao pai que parasse de compartilhar fotos sem camisa nas redes sociais.