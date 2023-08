Felipe Neto fica indignado com plano de gastos de investidor: 'Irrealizável'

Rio - O youtuber Felipe Neto usou suas redes nesta sexta-feira (11) para criticar a sugestão de gastos de um coach financeiro que acabou viralizando na web. O famoso ficou tão revoltado com o planejamento do investidor que além de detonar a recomendação no Twitter, propôs um desafio a todos os coachs de finança.

Tudo começou quando um investidor financeiro montou um plano de gastos para pessoas que tem uma renda mensal de 2 mil reais, chamando a atenção dos internautas e incitando a raiva de Felipe por basear suas contas em custos fora da realidade do brasileiro, designando R$ 400 para pagar aluguel e condomínio e R$ 50 para as contas de luz e internet.

"Isso me irrita com uma força que não cabe em mim. Os caras mentem na cara dura pra fazer todo pobre e classe média achar que a culpa da falta de grana é de si mesmo. SE TU GANHA 2 MIL REAIS E TEM QUE SE BANCAR, TU NÃO VAI INVESTIR P*RRA NENHUMA E PROVAVELMENTE VAI TER DÍVIDA!!!", esbravejou o influenciador em seu perfil.

O mais velho dos irmão Neto ficou tão indignado que até chegou a sugerir que os chamados orientadores financeiros saíssem do país e tentassem aplicar seus conselhos na prática: "Queria ver esses coachs arromb*dos de finanças fazerem um desafio. O cara se muda pra um país onde não tenha contato ou influência, tipo Moçambique (porque fala português). Aí ele ganha 2 salários mínimos, mora a 2h de busão do trabalho. Vamo ver em quanto tempo ele fica milionário. Cambada de desgraçado que tira dinheiro de pobre vendendo sonho irrealizável", escreveu.



Apesar de concordarem com os argumentos do youtuber, usuários das redes pontuaram que o famoso também se enquadraria nestes termos por promover sites de aposta online para seus seguidores. "Rapaz... Tem outras empresas que tiram dinheiro do pobre, viu? Tem umas de aposta, tá sabendo qual é?", ironizou uma pessoa. "Você tá falando das pessoas que você enganou com Bl*ze ?", indagou outra. "Bom mesmo é dizer que jogo de azar é renda extra", caçoou uma terceira.