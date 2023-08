Maiara se apresenta em show com Maraisa cinco dias após cirurgia: 'Mais gostosa'

Rio - Maiara, de 35 anos, surpreendeu os fãs, na noite desta quinta-feira, em show com Maraisa na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Durante a apresentação, a cantora revelou ter passado por uma cirurgia apenas cinco dias antes de cair na estrada com a irmã. Sem revelar detalhes do procedimento, a sertaneja não escondeu a preocupação em subir no palco após a intervenção realizada nas férias da dupla, em uma breve pausa da turnê "Identidade".

"Deu tempo até de dar uma recauchutada, logo logo vocês vão ver o resultado. Tomei coragem, aproveitei e entrei na faca, ainda tô empalada aqui. Cheguei tremendo de medo, pensei: 'Será que eu vou conseguir cantar?'. Mas a voz saiu tinindo, tá melhor do que nunca", celebrou a artista. "Vai ficar melhor ainda, agora tô mais bonita e vou ficar mais gostosa", completou Maiara.

Maraisa ainda aproveitou para encher a irmã de elogios: "Sempre foi gostosa, é que mulher inventa, gente", brincou. "Com cinco dias a mulher já está no palco. Pode ter neném e fazer show no mesmo dia. A Maiara realmente tem que ser estudada pela NASA", continuou a famosa.

Pouco depois, Maiara explicou o motivo de não ter cancelado sua participação no show mesmo após o procedimento: "Não tem coisa que eu ame mais do que estar no palco. Isso aqui é a energia da minha vida. Na hora que eu entrei aqui, é muito sério isso. Vocês são o combustível de 'Maiara & Maraisa'", declarou a cantora.

Confira o momento: