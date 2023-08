Denílson e Belo encerram polêmica por dívida milionária após 22 anos: 'Acabou!'

Rio - A polêmica envolvendo uma dívida milionária de Belo com Denílson chegou ao fim. Nesta sexta-feira, o ex-jogador de futebol foi ao Instagram para anunciar que entrou em acordo com o cantor e afirmou que o caso foi resolvido de maneira pacífica, após 22 anos.

"O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… Acabou!!!", declarou o ex-atacante.

A postagem foi feita em conjunto com o perfil de Belo no Instagram, mas, até o momento, o cantor não se pronunciou sobre o fim do conflito.

Relembre o caso

A disputa judicial começou quando Denílson gerenciava a banda de pagode Soweto, da qual Belo era o vocalista. Em 2000, Belo deixou o grupo para iniciar a carreira solo e o ex-jogador de futebol processou Belo por quebra de contrato.

Em 2004, o artista foi condenado a pagar uma indenização de R$ 385 mil a Denílson, mas a decisão não foi cumprida. Atualmente, com a correção, a quantia já estava passando dos R$ 7 milhões. A partir de então, os advogados de Denílson entraram com o pedido de várias ordens de bloqueio e penhora dos bens do cantor.

Recentemente, Belo participou da competição "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", e Denílson solicitou o bloqueio de qualquer valor que o cantor pudesse receber como premiação. Os advogados do ex-jogador ainda pediram que o valor da dívida fosse atualizado. A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de Denílson para que o cachê fosse bloqueado e o prêmio do cantor penhorado para cumprir o pagamento da dívida. No entanto, Belo não ganhou a competição.

Em 12 de julho deste ano, de acordo com Leo Dias, o artista teria quitado seus débitos, que já ultrapassavam R$ 7 milhões, informação que foi confirmada pela assessoria de Belo. Por outro lado, a equipe de Denílson negou o encerramento do caso e informou: "Ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução pro caso e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, nos manifestaremos".