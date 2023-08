Viih Tube se irrita com pontas do cabelo e decide 'meter a tesoura'

Rio - Viih Tube pegou seus seguidores de surpresa nessa sexta-feira (11), ao postar alguns stories cortando o próprio cabelo. A influenciadora contou que queria tirar as pontas das madeixas e decidiu gravar o momento em suas redes.



"Tô revoltada com as pontas do meu cabelo, olha a situação, gente. Não eu por falta de hidratação porque estou hidratando muito bem, tá precisando de corte, mesmo. Então eu vou fazer o que? Meter a tesoura!", declarou a ex-BBB enquanto mostrava os fios afetados. Viih também chegou a brincar no registro, escrevendo: "Vou cortar as pontas do meu cabelo ao vivo aqui, bora" em cima do story.



Como prometido, na próxima publicação a famosa de fato apareceu usando uma tesoura para aparar as pontas das madeixas, mas logo revelou que o corte não fez muita diferença. "Mudou nada", contou em seguida.



Ainda nesta semana, a influencer comemorou o aniversário de 4 meses de sua filha, Lua, com o tema do programa 'Teletubbies'. A pequena é fruto de seu casamento com o também ex-participante do 'BBB', Eliezer.