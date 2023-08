Monique Alfradique arrasa em cliques com maiô vermelho: 'Maravilhosa demais'

Rio - A atriz Monique Alfradique deixou internautas de queixo caído ao posar de maiô vermelho em suas redes. Nesta sexta-feira (11), a famosa sensualizou em uma nova postagem em seu Instagram e recebeu elogios de seus seguidores.

"Trabalhar com esse visual fica ainda melhor", escreveu na legenda da publicação. No post, a influenciadora aparece usando um maiô vermelho com fendas fechado por dois pompons e sensualizando em uma bancada à beira-mar com suas curvas esculturais.

Fãs da artista não perderam tempo e logo foram aos comentários admirar sua beleza: "Tu parece as modelos do leste europeu, Monique", elogiou um internauta. "Wow, que deusa", afirmou outra. "Musa da minha vida", disse uma terceira. "Que maravilhosaa", pontuou mais um.