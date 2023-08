Último capítulo de 'Vai na Fé' rende elogios na web: 'Novelão do ano!'

Rio - A novela "Vai na Fé" chegou ao fim, nesta sexta-feira, com um capítulo marcado por fortes emoções. Após a exibição do episódio final da trama escrita por Rosane Svartman, telespectadores usaram o Twitter para registrar suas impressões sobre o encerramento da obra estrelada por Sheron Menezzes, Samuel de Assis, Emílio Dantas e Carolina Dieckmann.

O último capítulo teve início com o reencontro de Benjamin e Theo em um galpão na Zona Portuária do Rio. O empresário disse ao advogado que queria "se entregar" ao ex-amigo e o diálogo ainda foi marcado por trechos da canção "Pra Dizer Adeus", dos Titãs, cantados pelo vilão da trama. Ao perceber que Ben chamou a polícia, Theo ateou fogo no local com o objetivo de acabar com a vida dos dois.

No entanto, o advogado se salva, enquanto o empresário consegue escapar, sendo dado como desaparecido. Ao final do episódio, Theo reaparece e tenta matar Sol momentos antes da cantora subir ao altar para oficializar a união com Ben. O ataque é frustrado e o criminoso deixa o local da festa algemado pela polícia.

O personagem marcado por mostrar temas fortes como o abuso sexual e relacionamentos abusivos rendeu uma série de elogios para o ator na pele do empresário: "Emilio Dantas viveu seu melhor papel em 'Vai na Fé', que ator bom do c*ralho, ele se entregou demais no papel. Theo foi um vilão bizarro", elogiou uma pessoa. "Entreguem todos os prêmios existentes a Emilio Dantas", reagiu mais uma internauta. "Theo preso, vai pagar por todos os crimes dele vivo, amei", comemorou uma terceira.

Outro destaque no final da novela das sete, que será substituída por "Fuzuê", foi o casamento de Sol e Ben, que é celebrado por um pastor e uma mãe de santo. "Que cena linda essa onde duas religiões se encontram em um bem que deveria ser coletivo, amor e respeito", celebrou uma fã.

Internautas ainda elogiaram a atuação de Sheron Menezzes e Carolina Dieckmann, além de enaltecer a estreia de Clara Moneke em novelas: "Sheron Menezzes foi gigantesca dando vida à sua primeira protagonista, carregou o peso com excelência, uma personagem carismática e muito forte!", disse uma usuária do Twitter. "Lumiar Lorenzo já é uma das melhores personagens da carreira da Carolina. A forma como ela compôs a personagem foi magnífica", declarou mais um perfil. "Sem dúvidas, a Clara foi a grande revelação de 'Vai na Fé' e a gente ainda vai ver muito ela na telinha brilhando", afirmou outra pessoa.

E também teve quem enfatizasse a representatividade de um elenco formado, em sua maioria, por pessoas pretas: "O novelão do ano! Uma novela repleta de atores pretos fazendo história, assisto e não parece real sabe? estamos vivendo finalmente nesses tempos, demorou anos pra acontecer mas é real! Que a gente possa se enxergar apenas em lugares de destaque e longe de estereótipos", torceu outra pessoa.

Confira mais reações:

“VOCÊ é a famosa, ele é SÓ o noivo”



HAHAHAHA a Clara toda de rosa fazendo referência ao filme da Barbie me MATOU! o texto da Kate é super atual e delicioso de assistir. #VaiNaFé pic.twitter.com/iUtV1cU45K — Joy M Santos (@joycemcsantos) August 11, 2023

Que cenão de theo e ben, samuel e emiliano entregando demais nos personagens #VaiNaFé pic.twitter.com/IbicFel9HU — mih colucci (@thisssismi) August 11, 2023

ENTREGUEM, ENTREGUEM TODOS OS PRÊMIO EXISTENTES A EMILIO DANTAS #vainafé pic.twitter.com/VNHyg6bK2u — nana (@killsnanav) August 11, 2023

“Já vai tarde esse nojento” KKKKKKKKK EU TE AMO KATE #VaiNaFé pic.twitter.com/HNrjOgc5hr — davi (@superbloomings) August 11, 2023

Emilio Dantas viveu seu melhor papel em vai na fé que ator bom do caralho ele se entregou demais no papel

Theo foi um vilão bizarro #VaiNaFe pic.twitter.com/dYgb7Cn1AU — joão (@_m4nel1) August 11, 2023

O casamento da Sol com o Ben sendo abençoado pela religião de cada um. REPRESENTATIVIDADE!#VainaFé pic.twitter.com/iR1R7KngrC — Matheus (@odontinho) August 11, 2023

A sequência completa do Theo tentando m4t4r Sol e sendo preso. Sem palavras pra Emilio Dantas que foi um dos grandes nomes de #VaiNaFe e arrasou nesse papel de vilão! AMO ESSE HOMEM. pic.twitter.com/EDV5Cecqvj — bru secco (@worldsecco) August 11, 2023

THEO PRESO VAI PAGAR POR TODOS OS CRIMES DELES VIVO QUE DELICIAAAAA ASMEEEEI#VaiNaFe pic.twitter.com/j7qS2qXNPJ — yanzinho. BLOCK NA DM (@tuittayanziinho) August 11, 2023

O NOVELÃO DO ANO! uma novela repleta de atores pretos fazendo história, assisto e não parece real sabe? estamos vivendo finalmente nsses tempos, demorou anos pra acontecer mas é real!



que a gente possa se enxergar apenas em lugares de destaque e longe de estéreotipos. #VaiNaFé pic.twitter.com/Rn2knuMrpi — ni (@niglows) August 11, 2023