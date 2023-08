Xuxa manda mensagem de apoio para Bruna Marquezine pelo filme 'Besouro Azul'

Rio - A apresentadora Xuxa Meneghel usou suas redes nesta sexta-feira (11) para apoiar a atriz Bruna Marquezine em sua nova produção, o filme 'Besouro Azul'. A "rainha dos baixinhos" aproveitou sua plataforma de quase 13 milhões de seguidores para ajudar na promoção da estreia internacional de uma das melhores amigas de sua filha, Sasha.A imagem escolhida para ilustrar a mensagem de carinho foi um desenho da personagem de Bruna no longa, Jenny Kord, feito por um dos artistas que trabalham no filme da DC. "Minha pequena Brubru @brunamarquezine, que toda sorte do mundo esteja perto de você nessa tua nova jornada. Eu, Ju (Junno), Sa (Sasha) e Doralice torcemos muito por você, muito, muito, muito. Beijos", escreveu a artista na legenda da publicação.Xuxa ainda seguiu o exemplo da filha e aproveitou para divulgar a data de estreia do longa no Brasil, que vai acontecer na próxima semana, no dia 17 de Agosto. Fãs das famosas também se animaram com a proximidade do filme: "Xuuu! Muito obrigada. Por tudo, por tanto", respondeu Marquezine nos comentários. "Vou me pintar de azul, é isso", brincou Sasha Meneghel. "Todos foram de rosa pela Barbie americana e todo o Brasil vai de azul pela brasileira", afirmou um internauta. "Vamos valorizar nossos artistas!", incentivou outra. "Sempre soube que esse menina ia longe. Brilha muito, Bru! O mundo é teu e você é gigante", elogiou um terceiro.