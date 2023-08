'Terra e Paixão': De cueca, Cauã Reymond leva café na cama para Barbara Reis e agita a web

Rio - O capítulo de "Terra e Paixão" desta sexta-feira, na TV Globo, deu o que falar com mais uma cena ousada de Cauã Reymond. Na pele de Caio, o ator dividiu uma cena romântica com Barbara Reis, que interpreta Aline, após o galã desistir do casamento com Graça (Agatha Moreira) e resolver comprar a casa de Jussara (Tatiana Tibúrcio) para viver com a amada.

"Tem certeza que não vai se arrepender? Sair daquela mansão pra morar nessa casinha tão simples?", questionou a viúva. "Nunca! Com você aqui essa casinha vira um palácio", respondeu o fazendeiro. Em seguida, o clima entre os dois esquentou e o casal transou. Na manhã seguinte, Caio surpreendeu Aline ao levar café da manhã na cama para a mocinha, com direito a flor, vestindo nada mais que uma cueca azul.

A sequência animou o público, que foi ao Twitter para comentar a cena: "Inveja de você? inveja eu tenho é da Barbara Reis que teve o café levado na cama pelo Cauã Reymond", brincou um internauta. "Ver o Cauã de cueca é sempre bom, né", respondeu outra pessoa. "Como a Aline tá passando bem, viu. Caio de cuecão, levando cafézinho pra amada, com flor e tudo. Que menina de sorte", avaliou mais um fã da novela das nove. "Me deu até um calor", disparou mais um usuário.



Confira as reações:

Ver o Cauã de cueca é sempre bom né — Miss Tarja Preta (@leozgay) August 12, 2023

Rapaz a mulherada brasileira todinha queria ser a Aline #TerraePaixao https://t.co/J2JyZPAF2h — Juliana (@falajuautim) August 12, 2023

Eu de boas assistir minha novela #TerraePaixao no @globoplay e deparo com Caio de cueca. Me deu até um calor. @tvglobo continue assim q a audiência vai aumentar. — Flaviano José (@flavifrancisco) August 12, 2023

O que foi o Caio levando café na cama para a Aline? Que deuso! #TerraePaixao — Fabiane Mello (@babicmello) August 12, 2023