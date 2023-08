Cantor baiano nega ter traído ex com Pabllo Vittar e rebate: 'Preconceito'

Rio - O cantor Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, de 28 anos, se pronunciou a respeito da acusação de que teria traído a ex-namorada com Pabllo Vittar, de 29. Em nota publicada no Instagram, a equipe do artista baiano desmentiu os boatos de um suposto affair entre os famosos e detonou o comportamento da fisioterapeuta Quele Souza, de quem Danrlei se separou recentemente.

O comunicado já inicia afirmando que "os dois artistas não tiveram qualquer relação amorosa". "As manifestações faladas na mídia são fruto do puro preconceito de quem está falando e partem, infelizmente, da crença de que quem está por perto de alguém LGBTQIAPN+ está, necessariamente, se relacionando amorosamente ou sexualmente com essa pessoa", declarou a equipe do pagodeiro, que colaborou com a drag queen na faixa "Penetra", lançada em fevereiro deste ano e que ganhou um remix de Pedro Sampaio em julho.

"As declarações expostas nas mídia tem o único objetivo de tentar ofuscar o sucesso do cantor e de se beneficiar dele, através da autopromoção e da exposição da marca de sua empresa no plano de fundo das entrevistas. É muito comum que as pessoas tentem atrelar o sucesso de cantores e cantoras que estão despontando à relações amorosas, tanto hétero como homoafetivas. Isso já aconteceu com diversos artistas e, como dito, são fruto do mero preconceito", completa o documento.

A polêmica agitou as redes sociais, na última quinta-feira, quando Quele Souza afirmou ter sido trocada pela drag queen. "Ficou um ano me adulando para eu dar uma chance a ele. Aí, quando eu dou, ele vai lá e me troca por alguém que disse que ajudaria a ter fama nacional. Eu tentei terminar com ele no começo, ele dizia que não, que queria casar comigo. Aí, depois, me deixou quase depressiva para ir atrás de vocês sabem quem", declarou a fisioterapeuta, em postagem nos Stories do Instagram.

Após a repercussão de seu desabafo, a jovem ainda fez questão de se defender dos comentários de que estaria usando a polêmica para se autopromover. "Sempre desconfiei e era feita de otária, (com ele) dizendo que era só trabalho. Cansei de ficar calada e levar a culpa. Cada um que fique com quem quiser. Agora, só porque eu falei eu quero aparecer? Me poupe. Tem que aguentar tudo calada? Quem sabe tudo o que passou fui eu. Mas esse assunto acabou, não quero mais saber", disparou Quele.

Até o momento, o único pronunciamento de Pabllo Vittar foi através de sua equipe, em resposta enviada ao jornalista Hugo Gloss, alegando que as acusações "não procedem" e que a cantora e O Kanalha "são amigos".