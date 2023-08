Equipe de Larissa Manoela publica declaraçãp após boatos de golpe do noivo, André Luiz Frambach

A equipe da atriz Larissa Manoela, de 22 anos, se pronunciou após boatos de que seu noivo, André Luiz Frambach, de 26, teria comprado um carro da família com o preço abaixo da tabela para vender mais caro depois. A informação do golpe foi compartilhada pelo programa "Fofocalizando", nesta sexta-feira (11).

O programa do SBT havia dito que Larissa estava disposta a dar o carro, avaliado em R$ 1,2 milhão, que estava à venda, para o noivo, mas seus pais, Silvana e Gilberto, foram contra. O casal, então, concordou em vender o carro para o ator, mas por um preço abaixo da tabela, e não esperava que André fosse revender o automóvel logo após colocá-lo em seu nome.

A equipe da atriz se pronunciou sobre o ocorrido, e desmentiu a história. "A informação veiculada hoje no programa 'Fofocalizando' sobre uma suposta compra e revenda, por parte do ator André Luiz Frambach, de um carro no valor acima de 1 milhão de reais não procede. Em 2022, os pais de Larissa Manoela ofereceram ao André uma Toyota Hilux ano 2013 (com quase dez anos de uso), pelo valor compatível com o que se pratica no mercado, ou seja R$ 85 mil. André comprou o carro com o dinheiro do seu trabalho como ator, ofício que exerce desde os seus oito anos de idade. Mas ele não foi informado de que a blindagem estava vencida, serviço extremamente caro para ser realizado", explicaram eles.

A assessoria de Larissa ainda afirmou que o ator não está tentando ganhar mais dinheiro do que gastou com a compra do automóvel.

"O carro segue em posse de André, que está tentando revendê-lo pelo mesmo valor que pagou na compra. Vale ressaltar que esse veículo tem dez anos de uso e o mesmo modelo, 0km, tem um valor de compra que gira em torno de 400 mil reais", disse a equipe da atriz.

Vale lembrar que o nome de Larissa Manoela tem sido bastante comentado nas redes sociais após ela romper o contrato de sociedade com os pais, que antes geriam sua carreira.

A atriz e André Luiz Frambach anunciaram o noivado em dezembro de 2022.