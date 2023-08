Edson Celulari comenta retorno às novelas em 'Fuzuê': 'Me reconheço nesses espaço'

Rio - Edson Celulari, de 65 anos, se prepara para fazer seu grande retorno à TV aberta com a novela "Fuzuê", que estreia na segunda-feira, dia 14, substituindo "Vai na Fé" , na Globo. Neste sábado, o ator participou do programa "É de Casa" e comemorou a volta aos folhetins, cinco anos depois de "O Tempo Não Para".

"Teve pandemia no meio, foi uma loucura. É uma delícia, eu adoro fazer televisão, adoro fazer novela. Eu entro no estúdio e vejo aqueles refletores e falo: 'Aqui eu reconheço e me reconheço nesse espaço'", contou o artista.

Na trama de Gustavo Reiz, estreante na emissora carioca, Edson dá vida ao empresário e ex-feirante Nero de Braga e Silva, dono da loja que dá nome à novela. "'Fuzuê' é uma alegria. É uma novela das 7 com cara de novela das 7 e tem humor, romance, aventura... E esse personagem é um grande presente, ele é carismático, ele é brasileiro, é pai, ele amam muito os filhos e briga muito com eles. Ele é impulsivo e causa muitos problemas por causa disso", declara ele, que interpreta o pai de Miguel (Nicolas Prattes), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Francisco (Michel Joelsas).

"A novela é uma mistura, tudo junto e misturado. Jovens talentos fazendo personagens lindos, é um elenco preto maravilhoso. É uma novela equilibrada. O espectador pode esperar coisas incríveis da novela", adiantou o galã.