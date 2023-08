Cantora Luísa Sonza compartilha imagens do próximo lançamento

A cantora Luísa Zonza, de 25 anos, compartilhou nas redes sociais, neste sábado (12), imagens de seu novo clipe, "Campo de Morango". Música faz parte do próximo álbum da artista, "Escândalo Íntimo".

Na legenda da publicação, Luísa deu detalhes sobre o lançamento. "15/08. Do jeito que é apressada, claro, vai ser a primeira a aparecer, instigante, vai causar um bom frisson antes do álbum, que sai dia 29/08. Campo de Morango - 15/08 as 21h. Clipe e música em todas as plataformas", escreveu ela.

Vários artistas se mostraram ansiosos com a novidade da cantora. Anitta, por exemplo, deixou seu comentário, e disse "Curiosa". Marina Sena também fez questão de apoiar a amiga, e escreveu "C@r@lho". Karol Conká, Foquinha e Fefe foram outras celebridades que comentaram na publicação.