Luana Piovani e Pedro Scooby chegam a acordo após briga judicial pela pensão e guarda dos filhos

Rio - Luana Piovani, de 46 anos, anunciou o fim do conflito judicial com Pedro Scooby, de 35, pela guarda e pensão alimentícia dos três filhos, de 11 e 7 anos. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz contou que o ex-casal recorreu a uma mediação para solucionar as desavenças que causaram polêmica na internet recentemente.

"Isso vinha acabando comigo desde dezembro do ano passado e até o começo desse ano, vou até dizer que passamos por um momento difícil, pra ele também foi pesado. Tivemos uma mediação difícil [...] Escolhi uma psicanalista parra ser a mediadora e foi incrível, ela soube organizar, entender e administrar os nossos egos feridos pelas feridas, pelas mágoas, pelas atitudes erradas que fizeram o outro sofrer", declarou a artista.

Em seguida, Luana entrou em detalhes sobre a trajetória que percorreu com o ex-marido ao longo de dez sessões: "Ela viu que o tempo todo tinha uma imensa vontade de se acertar e um grande respeito um pelo outro. Achei que ia ser super fácil, chegar na segunda sessão e ia dar tudo certo. Ledo engano, tivemos momentos difíceis, ela teve que intervir várias vezes. Tivemos sessões individuais, inclusive, para chegarmos em pontos porque não estávamos nem conseguindo dialogar", contou.

"Esse período de férias foi muito importante com o Pedro no Brasil com as crianças. Vi o esforço, a vontade dele em amadurecer, evoluir. Fazer coisas que ele sabe que pra mim são importantes. Teve um sacrifício muito grande para que chegássemos num consenso bom e isso aconteceu, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é o meu paraíso astral", finalizou a atriz.

Relembre a polêmica

Em dezembro do ano passado, Luana Piovani movimentou a web com um desabafo em que detonou a maneira como Pedro Scooby cuida dos três filhos do ex-casal. No dia 2 de janeiro, a atriz revelou que estaria entrando em uma briga judicial contra o surfista pela guarda das crianças, após o ex-BBB supostamente afirmar que reduziria o valor que paga de pensão alimentícia. Vale destacar que a ex-global mora em Portugal, enquanto o atleta se mudou para o Brasil no final do ano passado para o nascimento de sua primeira filha do casamento com a modelo Cintia Dicker.

Poucas semanas depois, Scooby moveu um processo contra a ex-mulher, solicitando que a artista fosse proibida de citá-lo nas redes sociais, assim como os filhos do ex-casal, alegando ter o objetivo de evitar a exposição dos menores na internet. Enquanto isso, Luana acusou o ex-marido de anexar fotos em que ela aparece nua nos documentos da ação judicial, a fim de garantir que ela não fosse levada a sério.

Em março, Luana e Pedro se enfrentaram em uma audiência sobre o caso e a atriz informou apenas que o resultado teria sido "surpreendente". Na semana seguinte, os dois estiveram reunidos presencialmente para a festa de aniversário do filho mais velho.