Thiago Nigro rebate crítica de Marcelo D2: 'Alguns influenciam os outros a fumarem maconha'

O influencer Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, rebateu no Instagram, nesta sexta-feira (11), as críticas que recebeu do cantor Marcelo D2. O rapper teria feito um comentário sobre ele no programa de culinária "Rango Brabo", apresentado pelo comediante Diogo Defante.

Durante entrevista no programa em que participou, D2 havia criticado o fato de Thiago ser considerado um influencier. "Ele é influenciador? Qualquer filho da p@t@ hoje em dia é influenciador, né", disse o cantor.

Thiago, conhecido por compartilhar dicas financeiras nas redes sociais, alfinetou o rapper em um Story. "Realmente, concordamos. Qualquer um pode ser um influenciador. Alguns influenciam os outros a fumarem maconha o dia inteiro e xingarem uns aos outros, enquanto outros incentivam pessoas a trabalharem e irem atrás de seus sonhos. A propósito, fiquei feliz de você lembrar do meu rosto, me surpreendeu você ainda ter memória tão boa", escreveu ele.

Vale lembrar que o "Primo Rico" é noivo de Maíra Cardi, com quem tem um relacionamento desde março deste ano.