Equipe de Chico Buarque nega cirurgia e explica situação do cantor

A equipe do cantor Chico Buarque negou, neste sábado (12), a notícia de que o artista teria passado por uma cirurgia no joelho nesta manhã. O colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, afirmou que ele teria feito "uma artroscopia no joelho direito" neste sábado.

Em nota ao MEIA, a assessoria do cantor afirmou que que o procedimento foi feito, na verdade, há algum tempo atrás. "Não é exatamente uma cirurgia. É uma pequena incisão minimamente invasiva. Foi feita há dois meses e no dia seguinte ele já estava jogando futebol normalmente", escreveu a equipe de Chico.