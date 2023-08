'Está tudo bem', diz esposa de Arlindo Cruz sobre o estado de saúde do artista

Rio - Esposa do cantor Arlindo Cruz, Babi Cruz deu detalhes sobre o estado de saúde do cantor neste sábado (12). Internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, o sambista de 64 anos responde bem ao tratamento da infecção . Esta é a segunda vez em pouco mais de um mês que o artista precisa passar por tratamento hospitalar.