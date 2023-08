Gil do Vigor diz que vai se casar com um amigo e separar no dia seguinte

Rio - Gil do Vigor, de 32 anos, usou as redes sociais para revelar aos seus seguidores que irá se casar em setembro. O ex-bbb disse que gostaria de ter a experiência do matrimônio e um amigo topou. Os dois irão se casar em um dia e se divorciar no outro.

fotogaleria

"Eu sou doido, mas meu amigo é mais doido porque topou casar comigo só para eu ter a experiência de estar casado", revelou Gil.

Depois de alguns questionamentos, Gil esclareceu aos seguidores que tem uma lista de desejos para realizar e o casamento é um deles. "Vou casar em um dia e separar no outro. Não é um casamento de verdade. Só quero ter o sentimento de ser casado por um dia. Imagina se amanhã eu parto de uma dessa para melhor sem nunca ter casado? Eu tenho um checklist para preencher na minha vida e um deles é casar", revelou o economista.