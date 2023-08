Mc Katia consegue prótese para perna amputada

Rio - Mc Katia conseguiu a prótese para a perna amputada. A boa notícia veio através de Veronica Costa, que anunciou no Instagram, neste sábado (12), que havia conseguido uma doação do Corpo - Centro Ortopédico, localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio.

"Fico extremamente emocionada! Obrigada, amiga querida doutora Simone", agradeceu a Vereadora, que também aproveitou para pedir aos seguidores que continuem orando pela melhora da Mc.



"Gente, infelizmente a Katia não está bem! O caso é mais delicado do possamos imaginar!

Quero pedir de coração que vocês orem por ela. Meu Deus toma frente em nome de Jesus! Misericórdia Vamos suplicar! Vamos orar gente! Cuida dela senhor Deus! Fiel, grandioso, gracioso, bondoso, misericordioso, constante, poderoso, justo, santo, maravilhoso, lindo, perfeito... só tu és Senhor! Obrigada Deus por nos iluminar", escreveu Veronica Costa.