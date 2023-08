Jojo Todynho é criticada por ter ido à praia recém-operada e rebate: 'Não vou ficar em casa'

Rio - Jojo Todynho recebeu uma enxurrada de críticas no Instagram após ter curtido o sábado (12) ensolarado na praia. A cantora postou uma foto no feed e muitos internautas comentaram que ela deveria estar de repouso, já que passou por uma cirurgia bariátrica na terça-feira (8). "Parece que a preparação e instruções pré-operatórias não estão sendo seguidas à risca", disse uma pessoa. "Olha o repouso e não abusa do sol", alertou uma fã.

A cantora não gostou das críticas que recebeu e respondeu aos fãs nos stories do Instagram. "Vocês acham que a pessoa que fez bariátrica está morta? A pessoa tem que ficar dentro de casa? Um sábado de sol. Vocês acham que eu ia ficar dentro de casa? Fui linda pra praia. Fiquei lá quietinha, depois fui no mar molhar as pernas. Fiz minha bolsinha e fui", disse Jojo.



