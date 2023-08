Famosos prestigiam festival no Rio com shows de Gilberto Gil e Margareth Menezes

Rio - O festival Doce Maravilha agitou a Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado, e reuniu diversas celebridades para shows marcantes. Entre as atrações do primeiro dia do evento, Gilberto Gil se apresentou com o grupo de reggae Baiana System, no mesmo palco onde também subiram nomes como Margareth Menezes, Maria Gadú e a dupla Anavitória com o cantor Samuel Rosa, ex-vocalista do Skank.

Vestindo looks que esbanjaram estilo, Manu Gavassi, Sophie Charlotte e Débora Nascimento foram algumas das famosas que se uniram outros artistas na plateia, como Patrícia Pillar, Marcos Pitombo e Alice Wegmann.