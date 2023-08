Sonia Abrão se revolta com matéria de Larissa Manoela no 'Fantástico': 'Quando vai parar?'

Rio - Sonia Abrão foi às redes sociais, na noite deste sábado, para detonar o "Fantástico", da TV Globo, por uma matéria que vai ao na edição deste domingo. A apresentadora do "A Tarde é Sua", na RedeTV!, criticou a produção do programa pela reportagem que foi feita com a atriz Larissa Manoela sobre o fim de sua relação profissional com os pais , Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, que administravam a carreira e finanças da artista de 22 anos.

"Gente, o que é isso? Onde é que essa história vai parar? Quando vai parar? E ainda por cima é Dia dos Pais! Se toca, 'Fantástico'! A data é comemorativa, pra celebrar o amor entre pais e filhos, não cabe reportagem sobre uma relação em fase destrutiva como essa da Larissa Manoela", declarou a jornalista, em postagem no Instagram.

Em seguida, Sonia ainda chegou a sugerir que a matéria fosse trocada por uma reportagem sobre a relação familiar de Tatá Werneck, que completou 40 anos, na última sexta-feira. "Sim, a história de Larissa é polêmica, mas não perderia a atualidade se fosse exibida no próximo domingo, mesmo porque, infelizmente, não se sabe quando vai terminar e nem parece que terá um final feliz! Colocar conflito acima do amor foi um critério muito duvidoso na escolha da matéria! Triste isso!", finalizou a apresentadora.

Neste sábado, a TV Globo anunciou que irá exibir uma entrevista reveladora com Larissa Manoela na próxima edição do "Fantástico". Ao dominical, a atriz de 22 anos afirmou ter aberto mão de todos os ganhos de sua carreira ao encerrar a relação profissional com os pais, Silvana e Gilberto Elias, para assumir o controle de suas finanças.

Em prévia da reportagem que vai ao ar neste domingo, Larissa expõe uma conversa com pai, quando precisou pedir uma transferência bancária para comprar coisas simples como sorvete, milho e mate enquanto estava na praia. "Eu só queria entender esse negócio. Eu não sabia o que recebia, o que estava sendo pago", declarou.

Entenda a polêmica

Em participação no "Vaca Cast", Larissa Manoela falou abertamente sobre o encerramento da tutela financeira de seus pais, que atuavam como seus empresários desde o início da carreira da atriz. "Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo. Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial. Gosto muito de ter noção. Gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo. Vou errar muito e vou acertar também. Não tenho medo de errar e tirar dúvidas. É muito interessante neste processo de autoconhecimento e amadurecimento. Hoje a gente senta, faz nosso cronograma, sabe dos nossos gastos", disse a atriz.

André Luiz Frambach, noivo de Larissa, também participou do podcast e disse que a atriz tinha sua capacidade questionada. "Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que ela não era capaz. Agora ela está vendo que ela é capaz disso e muito mais. A Larissa é muito dedicada... A partir do momento em que ela virou e falou, 'vou aprender isso' e não tinha mais ninguém que não deixava ela fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada e empresária... Tudo em três dias", afirmou.

Este ano, a artista anunciou que iria tomar conta da própria carreira. Na ocasião, Gilberto mandou indiretas para a filha. "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias", escreveu nas redes sociais.