Anitta divulga novo projeto com ensaio quente e fãs reagem: 'Que delícia'

Rio - Anitta voltou a causa polêmica nas redes sociais, neste sábado, ao divulgar novas fotos promocionais de seu novo projeto musical, intitulado "Funk Generation: A Favela Love Story". Em fotos publicadas no Twitter, a cantora surge com uma expressão de impressionada de frente para um homem nu, que nada mais que uma toalha para esconder o bumbum. Até o momento, a postagem já soma mais de 1,6 milhão de visualizações.

Nos comentários da postagem, internautas se dividiram entre elogios e críticas, semanas após o lançamento do clipe de "Funk Rave", em que a Poderosa simula uma cena de sexo oral em um modelo. "Que delícia", disparou um fã. "Vai entregar muito", disse outro seguidor. "Anitta, que boy gostoso é esse?", quis saber mais uma pessoa.

Por outro lado, teve quem detonasse a artista pela maneira como a favela tem sido retratada por Anitta: "Como sempre sendo um desserviço. A favela pra Anitta é um prostíbulo", criticou um usuário da rede social. "Na sua cabeça, o Brasil é um grande filme pornô?", questionou outro internauta. "Realmente, nossa ministra do turismo sexual", debochou um terceiro.

Em entrevista recente, Anitta revelou os títulos de duas faixas que estarão em seu próximo álbum de músicas gravadas em espanhol e inglês: "Casi, Casi" e "I Used To Be A Hoe". A segunda já ganhou um clipe, que teve uma prévia exibida no programa "The Hot Ones", da revista 'First We Feast'. No trecho, a cantora surge vestida de noiva enquanto é retirada da igreja à força por dois homens, enquanto um terceiro rapaz aparece armado ameaçando as pessoas no local. "São músicas muito boas. Em que eu falo: 'eu costumava ser uma v*dia, mas agora não sou'", explicou a carioca.