Andressa Urach afirma que ficou com Neymar após deixar reality

A modelo e influencer Andressa Urach, de 35 anos, compartilhou no Instagram, neste sábado (12), que já se relacionou com Neymar. A ex-reality ainda aproveitou para elogiar a performance do jogador.

Andressa, que recentemente se envolveu em uma polêmica envolvendo o filho e a produção de conteúdo adulto , estava respondendo uma caixinha de perguntas, quando um fã sugeriu que ela gravasse um filme erótico com Neymar.

"Já peguei o Neymar, logo que eu saí da 'Fazenda', e o negócio foi bom. Faz tempo! Vão saber agora! Babado... Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava em São Paulo. Mas faz tempo!", revelou ela ao responder a sugestão recebida.

A modelo participou do reality "A Fazenda 6", da Record TV, em 2013.