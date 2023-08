Dia dos Pais: Famosos celebram a data especial com homenagens

Rio - Diversos famosos usaram as redes sociais, neste domingo, para celebrar o Dia dos Pais. Sabrina Sato, Angélica e Tatá Werneck estão entre as celebridades que foram ao Instagram para homenagear os familiares. O cantor Zé Felipe resgatou fotos antigas ao lado do pai, Leonardo, e revelou se inspirar no sertanejo quando o assunto é paternidade.

"Gato, lembrar de você faz meu coração sorrir. Obrigado por tudo. Você é minha inspiração e meu porto seguro. Ser pai me ensinou muitas coisas, mas a principal delas é ter o maior amor do mundo bem diante de nós. Ver o amor em tudo nos nossos filhos. Minhas Marias são minha vida, me vejo assim nos seus olhos. Te amo, PAI! Feliz Dia! Feliz Dia Dos Pais a todos os pais do Brasil e do mundo", declarou Zé Felipe, que também é pai de duas meninas, fruto do casamento com Virgínia Fonseca.

Sabrina Sato também foi às redes sociais para homenagear o pai, Omar Rahal: "Viva meu super pai. Viva todos os papais. Os que estão perto, os que estão longe e os que já se foram mas estão sempre cuidando. Feliz dia dos pais", declarou a famosa.

Enquanto isso, Angélica reuniu os três filhos para gravar um vídeo especial para Luciano Huck: "Só para dizer que você é o melhor pai do mundo! O melhor pai que eu podia ter pensado, imaginado, para os meus filhos. Obrigada por tudo! Obrigada por eles e por você na minha vida", disse a apresentadora, ao dividir a homenagem com Joaquim, de 18 anos, e os herdeiros de 15 e 10 anos.

Michel Teló também ganhou uma declaração belíssima de Thais Fersoza, com quem é pai de uma menina de 6 anos e um menino de 5. "Ele é amor… Nossa calmaria e diversão! Nosso ponto de equilíbrio! Papai, obrigada por ser bem desse jeitinho… Pensa numa pessoa que sabe o significado da palavra pai, o que ela representa e honra isso! É lindo ver como você se dedica, como você quer estar junto", escreveu a atriz.

"A gente sabe o quanto ser papai era um sonho seu e é incrível como você faz valer cada dia esse sonho realizado! Desde a gravidez, você já mostrava o quão especial seria viver esse sonho com você e depois que nasceram então… É emocionante ver o brilho nos seus olhos cada vez que olha pra eles, a cada conquista deles, a cada descoberta! A gente te admira muito viu? Que exemplo de homem, de ser humano maravilhoso nossos filhos tem! Obrigada, marido, por tornar tudo ainda mais especial!", completou ela.

Em postagem no Instagram, o cantor Projota aproveitou a data para descrever a mudança que teve em sua vida com a chegada dos filhos, frutos do casamento com Tammy Contro, de quem se separou em março deste ano. "Nunca tive medo de avião… nunca… até Marieva nascer. Depois disso qualquer balançada me dá um gelo na espinha e me faz pensar que, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para casa. Ontem peguei um avião e teve uma baita turbulência… percebi que meu medo agora é em dobro… Ottinho nasceu", começou o ex-BBB.

"Esse post não é sobre aviões, ele é sobre eu estar entendendo o quão importante é minha missão, e a forma como tenho buscado aprender a lidar com meus medos. Quero morar na casinha dos desenhos que vocês fizerem com giz… eu serei aqueles 5 pauzinhos, um círculo com dois olhinhos… Espero que nos seus desenhos vocês me façam sorrindo. E se algum dia eu errar quando for ensinar vocês, me desculpem, eu também estou aprendendo. Obrigado, Deus, por tanto… Feliz Dia dos Pais", finalizou Projota.

Confira mais homenagens:

Tata Werneck para o pai, Alberto, e Rafa Vitti: "O clássico Fla Flu. O que eles têm em comum? Além de me amarem e se irritarem com minha bagunça com a mesma facilidade? São pais presentes. Não acham que estão ajudando. Estão fazendo o papel deles. Meu pai que ia me pegar em tudo. Que ia em todas as minhas apresentações , que acordava de madrugada pra me levar pra fazer xixi. E assim será com Rafa e Caca. Caca tem a sorte de ter um pai que sabe que não basta se apaixonado e amar mais que tudo. Tem que fazer o máximo e o mínimo todos os dias. Como as mães sempre fazem. Rafa é o melhor paí que já vi. Ele pesquisa, Estuda. Acolhe. Pai te amo mto! Obrigada por tudo. Caca e eu temos sorte . E quando Caca souber escrever certamente dirá que vc é o ídolo dela. Amamos vocês. Beijos da botafoguense (essa frase final vai gerar conflito. Que vença o melhor)

Flávia Alessandra: "Dia dos Pais e eu não poderia deixar de homenagear esses dois pais incríveis da minha vida: Comandante Helio e Otaviano Costa. Um, o meu. O outro, das minhas filhas. Amor maior não há! Amo vocês e obrigada por serem esses pais tão maravilhosos. Feliz dia a todos os pais, pães, avôs, padrastos e figuras paternas."

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro: "Feliz Dia dos Pais para todos os pais do mundo."



Renata Capucci para o marido, Ivo Sternick: "Lindo, você é um paizão maravilhoso para as nossas filhas. Obrigada por ser um grande exemplo pra elas, que tanto te amam. E eu também, Dr. Ivo Sternick."

Ana Hickmann para o marido, Alexandre Correa: "Meu amor, Alexandre, obrigada por ser esse pai maravilhoso para o nosso menino, por estar sempre presente e ser um exemplo para ele. Sonhamos com um filho por muitos anos e desde que o Alezinho chegou, você só me surpreendeu e fez eu me apaixonar ainda mais por você. Te amo! Vovô, desejo que venham mais muitos anos de saúde e alegria pela frente. Parabéns por ser esse paizão maravilhoso e um super avô para o Alezinho. Nós te amamos!"

Mara Maravilha: "Esse é um dos amores da minha vida… Meu pai, Raimundo Souza, segurando o Jollly, meu primeiro cachorrinho, que ele me deu de presente dentro de uma caixinha de sapato. Pai, convivendo com o senhor, percebi que vínculos de sangue não importam, porque o que é mais valioso nessa vida é o amor e o carinho que sentimos um pelo outro. O senhor é uma pessoa feita de grandes virtudes, que sabe trazer conforto e sabedoria, que mudou para sempre minha vida. Que presente incrível e necessário você foi para mim. Feliz Dia dos Pais. Te amo"

Simone Mendes para o marido, Kaká Diniz: "Hoje é dia do melhor pai do mundo, Kaká Diniz, um exemplo de pai, o melhor amigo dos filhos, zeloso, amoroso e um excelente educador. Te amamos muito, papai."

Letícia Spiller para Marcello Novaes: "Esse cara… O aniversário é seu mas o presente é nosso sempre. Que orgulho desse pai que você é, que alegria ser da sua companhia! Tanto aprendemos um com o outro! Você é fortaleza, amizade, parceria, é somar, é puro amor verdadeiro. Obrigado, meu amor! Que você receba em dobro essa felicidade, esse amor sempre, sempre, sempre""Esse cara… O aniversário é seu mas o presente é nosso sempre. Que orgulho desse pai que você é, que alegria ser da sua companhia! Tanto aprendemos um com o outro! Você é fortaleza, amizade, parceria, é somar, é puro amor verdadeiro. Obrigado, meu amor! Que você receba em dobro essa felicidade, esse amor sempre, sempre, sempre"

Fernanda Vasconcellos para o marido, Cássio Reis: "O pai que participa, brinca, cuida….que faz a comida e conhece a fruta preferida. Desde que seu filho nasceu, você faz questão de dar banho e trocar a fralda. Adora colocar para dormir, cobre os pezinhos e dá muitos beijinhos… Você me enche de orgulho porque sabe amar os seus filhos. Coisa linda que é te ver pai! Sorte deles. Nós te amamos"

Wanessa Camargo para Zezé Di Camargo: "Hoje eu te celebro, Pai."