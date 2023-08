Atriz Julinha Gomes relata experiência desesperadora em carro de aplicativo

A atriz Julinha Gomes, de 21 anos, relatou no Instagram, neste sábado (12), que passou por uma experiência horrível em um carro de aplicativo no Rio de Janeiro. A influencer contou que pegou o automóvel na Barra da Tijuca.

Nos Storys, Julinha relatou o ocorrido. "Vou tentar contar a história resumidamente. Eu estava ontem na Barra a trabalho, com a minha mãe no telefone todo tempo. Eu liguei para a minha mãe e a gente estava conversando. Antes de eu entrar no carro do aplicativo que eu tinha chamado, eu estava com ela em ligação. Durante a viagem estava tudo tranquilo até que o motorista parou o carro no meio da rua, no meio de São Conrado, ele saiu do carro, foi ver alguma coisa no porta-malas, voltou e depois de 10 segundos que ele retornou para o carro, ele pôs uma mascara, a gente estava pegando aquele túnel que divide São Conrado do Leblon para chegar no comecinho da Gávea. Estava um pouco de trânsito e eu comecei a sentir um cheiro muito forte, eu nunca tinha sentido esse cheiro na minha vida, um cheiro de álcool com acetona, algum gás", contou a atriz.

A influencer ainda contou que não sabia o que fazer no momento do ocorrido. "Eu perdi a fala. Minha mãe estava conversando comigo no telefone e eu parei de responder. Eu estava com muito medo... e eu não sabia o que estava acontecendo porque meu corpo estava muito estranho, eu não conseguia falar, eu não sentia mais a minha perna, eu sentia a minha perna dormente, o meu braço formigando, todo meu corpo formigando, minha primeira reação foi tampar meu nariz com a camiseta que eu estava, eu cheirei meu cabelo, fiz de tudo para aquele odor não entrar no meu nariz... Minha mãe ficou falando comigo o tempo inteiro para eu não apagar, porque eu estava quase apagando, eu estava quase desmaiando, enfim, eu não sabia o que estava acontecendo", disse ela.

Julinha relatou que conseguiu sair do carro e recebeu ajuda em um estabelecimento, mas pediu que seus seguidores tomassem cuidado com carros de aplicativo.

"Assim que o carro parou eu criei força para finalmente sair do carro, estava quase desmaida, consegui entrar num estabelecimento onde me ajudaram. Eu estava branca, pálida, tremendo, eu não sei o que ia acontecer comigo se eu continuasse dentro daquele carro ou se eu não tivesse me ligado do cheiro, porque tinha um cheiro bizarro que realmente deu reação no meu corpo. Mas, graças a Deus, eu estou bem, consegui voltar em segurança. O que eu quero avisar é: tomem cuidado! Entrou em um carro de aplicativo, manda a localização para a sua mãe, para a sua amiga!", aconselhou ela.