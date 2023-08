Grávida de Neymar Jr, Bruna Biancardi exibe barrigão na Web

Rio - Bruna Biancardi, 29 anos, aproveitou o domingo (13) para mostrar aos seguidores que a barriguinha de grávida está cada vez maior. Em um vídeo publicado no Instagram, a influenciadora apostou em um vestido branco de bolinhas pretas que valorizou ainda mais a barriguinha da primeira gestação.

"Um check no barrigão para vocês verem como está", escreveu Bruna. A namorado de Neymar Jr está grávida de uma menina que se chamará Mavie. Será o primeiro filho dela com o jogador de futebol. O craque já é pai de Davi Lucca, do relacionamento com Carol Dantas.

Bruna Biancardi ainda aproveitou para desejar um 'feliz dos pais' para seus seguidores. No último dia 5, Neymar Jr. decidiu se declarar para a namorada e mãe de sua primeira filha com uma homenagem especial durante um show do cantor Belo, em São Paulo. A famosa curtia uma noite com as amigas quando foi surpreendida pelo gesto romântico do atacante, que pediu para o pagodeiro dedicar a música 'Tudo Mudou' para sua amada.