Nicole Bahls assume ter 22 banheiros em casa para ajudar sexo de amigos

Rio - Nicole Bahls, 37 anos, tem divertido seus admiradores com as histórias sobre seu sítio em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em seu canal no Youtube, a modelo apresenta seu programa 'Casa Bahls' diretamente da mansão e, em uma conversa influenciador Tokinho, revelou o motivo do imóvel ter 22 banheiros e 12 quartos.

"Você ficou sabendo que tem 22 banheiros? O povo [pergunta]: 'Nicole, para que tanto banheiro?' Aí eu falei assim: 'Uai, porque não pode faltar a chuca, não é?' [Às vezes] está rolando a festa, a pessoa quer agitar, aí vai ficar a fila para a chuca... Aí perde o bofe", justificou a modelo.

Projetado pelo arquiteto Heliomar Venâncio, o sítio conta com uma decoração bem 'a cara de Nicole'. O branco é a cor predominante, com detalhes em madeira. Além dos quartos e banheiros, há um amplo espaço com duas piscinas, academia, churrasqueira, ambientes para hóspedes e até mesmo pomar e horta.