Preta Gil aparece em hospital e explica motivo: 'Vou operar'

Rio - Preta Gil, 49 anos, usou as redes sociais, neste domingo (13), para comunicar aos seguidores que irá operar nesta quarta-feira (16). A cantora está passando por uma bateria de exames pré-operatórios, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A filha de Gilberto Gil está em tratamento contra um câncer no intestino.

fotogaleria

No Instagram, a artista pareceu com roupa de hospital e tranquilizou os fãs. “Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui, vai dar tudo certo”, disse ela. Vale lembrar que Preta Gil está em tratamento há alguns meses contra o câncer no intestino descoberto em janeiro. Ela já fez sessões de quimioterapia e de radioterapia.No último dia 8, Preta comemorou o aniversário de 49 com um festão, no Rio de Janeiro, lotado de famosos. Um pouco mais cedo, Preta havia feito uma reflexão no Instagram sobre tudo o que tem passado nos últimos meses. "Renascer é preciso, a todo dia e a cada respiração. Somos todos convidados a seguir e cabe a mim escolher onde quero chegar. De dentro pra fora, eu agora pavimento minha estrada dourada, de luz e muita reflexão. A vida não passa por mim, mas eu passo por ela. Quero viver o sorriso e a alegria sempre, mas precisei passar por caminhos por vezes sombrios para reafirmar minhas cores, minha vontade de seguir servindo com minha energia, dons e talentos ao todo e a todos. Não estou nesse mundo por acaso e recriar o passado, co- criando meu futuro chegarei onde tenho que chegar. Não temos controle de nada, mas somos responsáveis por nossas escolhas. Eu hoje escolho viver e ser feliz, livre de pesos e mágoas que não preciso mais arrastar. Quero viver a vida nova, quero ser livre do medo. Quero ser tudo que preciso ser, meu nome é amor, alegria, fé e esperança. Meu nome é Preta Gil", escreveu.