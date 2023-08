Larissa Manoela revela ter sido enganada pelos pais

Rio - Larissa Manoela, 22 anos, quebrou o silêncio e resolveu falar sobre sua relação conturbada com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, a atriz revelou que os problemas começaram quando decidiu cuidar de sua carreira e vida financeira. Em um dos trechos, a famosa conta que abriu mão de tudo o que ganhou ao longos dos últimos 18 anos. O patrimônio está avaliado em cerca de R$ 18 milhões.

"Eu só queria entender esse negócio, que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", revelou Larissa. "Esse momento em que me encontro hoje, é o mais difícil da minha vida", afirma a atriz, que começou a trabalhar aos 5 anos.

A atriz mostrou alguns prints de conversas com os pais. Em um deles, Larissa pede R$ 10 para comprar um milho na mão. A mãe fez a transferência direto para o vendedor. Além disso, ela também mostrou um trecho de um áudio enviado por sua mãe, alegando que se ela quisesse chamá-la de mercenária, poderia chamar, mas que não abriria mão de um centavo. "O resto você pode fazer aquilo que você quiser", disse Silvana.

Em outra parte da entrevista, Larissa Manoela revela que tinha três empresas em seu nome e, em uma delas, era dona de apenas 2% e seus pais 98%, quando o que era dito era que os três tinham 33% cada. Mesmo diante de todas essas questões, a atriz declara que não irá entrar na justiça contra Silvana e Gilberto. A artista declarou que ama os pais e espera um dia por voltar a ter uma boa relação familiar.

Em nota, os advogados de Silvana Taques e Gilberto Elias disseram que a filha faltou com a verdade quando afirmou que não sabia qual o percentual dela nas empresas, que não é a verdade a informação de que ela não tinha acesso ao dinheiro no dia a dia, que a atriz sempre utilizou seus cartões de crédito e comprou tudo que desejou. Além disso, afirmaram que Larissa distorceu toda a realidade quando disse ter supostas dificuldades para negociar sua saída das sociedades com os pais.