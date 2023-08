Larissa Manoela diz ao 'Fantástico' que precisava pedir dinheiro aos pais para comprar coisas básicas

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, participou do "Fantástico" e contou os bastidores de sua briga com os pais, Silvana Taques Elias Santos e Gilberto Elias Santos. Depois de muita polêmica, a artista revelou à repórter Renata Capucci que os problemas com Silvana e Gilberto não começaram este ano.

"A partir do momento em que eu fiz 18 anos, eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos", disse a atriz, que resolveu falar sobre o assunto para acabar com as especulações na mídia. "Estava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias", afirmou.

A atriz também negou que a briga com Silvana e Gilberto tenha a ver com o noivo, André Luiz Frambach. "Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida", garantiu.

Empresas

Larissa Manoela, então, procurou um escritório de advocacia e pediu a um contador os contratos sociais das três empresas de que era sócia. A primeira empresa, Dalari, foi criada pelos pais para gerir a carreira da atriz. Todos os contratos e pagamentos eram feitos por ela. Essa também é a empresa que concentra a maior parte do patrimônio.

Em uma gravação que Larissa mostrou ao "Fantástico", os pais afirmam que os três tinham cotas iguais, de 33%, na Dalari. No entanto, a atriz descobriu que tinha apenas 2% da cota e, os pais, 98%.

A segunda empresa foi aberta quando Larissa tinha 19 anos e pertencia apenas a Larissa. Mas, segundo uma cláusula, os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização dela. "Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim", disse.

A terceira empresa foi criada para dividir em partes iguais todo o patrimônio que estava na primeira empresa. No entanto, de acordo com Larissa, isso nunca aconteceu.

Larissa começou a trabalhar muito cedo, ainda na infância, como modelo. Ela fez inúmeras novelas de sucesso, como "Carrossel", "Cúmplices de um Resgate", "As Aventuras de Poliana", entre outras, no SBT. Mais tarde, ela protagonizou "Além da Ilusão", na Globo. E ainda atuou, desde criança, em diversos filmes, entre eles, "O Palhaço", com Selton Mello e Paulo José.

"Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago?", contou a atriz, que chegou a gravar uma conversa em que a mãe diz que não abriria mão de tomar conta do dinheiro dela.

"Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer", diz Silvana no áudio exibido por Larissa.

"Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização", contou a atriz, que ainda mostrou um áudio de outubro do ano passado, pouco depois que ela protagonizou a novela "Além da Ilusão", na Globo, em que foi protagonista. A atriz precisou pedir a transferência de dinheiro para comprar milho na praia. "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", pede a artista.

Relação desgastada

Em outro áudio exibido por Larissa, Silvana diz que nunca quis nada dela. "Porque eu vou ser bem sincera pra você , Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença".

Em março do ano passado, Larissa Manoela e os pais se reuniram com os advogados para tentar a redistribuição na sociedade das empresas. Segundo a atriz, os pais só concordaram em dividir meio a meio desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos.

"E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Eu falei: 'eu prefiro perder o empresário do que perder o meu pai'. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples", disse a atriz.

Larissa então decidiu abrir mão de um patrimônio de R$ 18 milhões e afirma ter deixado tudo para os pais. Ela revelou que eles ainda não assinaram o distrato das sociedades nas empresas. Ela teve que notificá-los extrajudicialmente.

"A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais", afirmou a atriz.

"Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela está cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los".

Versão dos pais

Em nota ao "Fantástico", os pais de Larissa Manoela afirmaram que Larissa não falou a verdade quando disse que não sabia qual o percentual dela na empresa Dalari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020 na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%.

Ainda segundo o advogado de Silvana e Gilberto, não é verdade que Larissa não tinha dinheiro no dia a dia, já que ela podia utilizar seus cartões de crédito, com os quais sempre comprou tudo que desejou. Eles também afirmam que os pais de Larissa estão dentro do prazo para tomar as decisões legais a respeito da saída das sociedades, já que as notificações formais só foram recebidas em agosto deste ano.

O advogado afirma ainda que é Larissa quem se recusa a falar com a mãe e não responde as mensagens do pai. Os pais dizem ainda ser extremamente triste a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito. Eles afirma que a amam incondicionalmente.

