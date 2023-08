'Nasci de novo', afirma Sidney Sampaio sobre queda de quarto de hotel

Rio - Sidney Sampaio contou pela primeira vez os detalhes da queda que sofreu de um quarto de hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, o ator de 43 anos revelou que tem poucas lembranças do acidente, que aconteceu no dia 04 de agosto, e o que motivou o ato.

"Subi para o quarto e depois que eu estava no quarto, começou a ficar confuso. As informações começam a ficar confusas. Do que eu me recordo é de estar sentindo medo, me lembro de pedir ajuda, de estar muito assustado com coisas que não me recordo do que. Não me lembro exatamente o motivo pelo qual acabei me jogando", disse.

"Lembro de quando caí. O tombo começou a me trazer de volta, Rolou a preocupação com as minhas pernas, se eu estava andando. Sentia muita dor nas costas e lombar. Fui procurando uma saída até achar os bombeiros, mas não estava totalmente lúcido. Comecei a ter mais clareza no hospital, mas tenho meio embaçada as memórias", completou.

Ele ainda contou que ingeriu uma dose de vodca em um quiosque na praia e depois tomou um remédio. "Minha irmã, que tem receita para medicamentos, me deu o remédio que ela toma para dormir. Já passei por fases que eu não dormia, sempre relacionados a datas importantes", afirmou o ator, que precisou adiar a turnê de sua peça "Separados sob o mesmo teto", marcada para estrear na última semana.

Por fim, Sidney Sampaio alegou que as consequências da queda poderiam ter sido piores. "Estou com joelho fraturado, dedo fraturado, coluna fraturada, graças a Deus nada cirúrgico ou que me deixa sequelas. Considero que nasci de novo. Inúmeras probabilidades de isso ter dado outro desfecho", concluiu.