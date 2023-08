Famosos prestam apoio à Larissa Manoela após entrevista ao 'Fantástico'

Rio - Larissa Manoela ganhou o apoio de algumas celebridades após a entrevista para o 'Fantástico', exibida no último domingo. Na conversa com Renata Capucci, a atriz de 22 anos contou os bastidores da briga com os pais, Silvana Taques Elias Santos e Gilberto Elias Santos, e revelou que abriu mão de um patrimônio avaliado em R$ 18 milhões.

Jojo Todynho saiu em defesa da atriz e entregou que rompeu com a mãe. "A mãe da Larissa Manoela está boa para dar as mãos para a minha mãe. Ela dizia que nunca tinha me pedido nada. Acreditam que ela dizia isso? Mas graças a Deus guardo tudo bonitinho aqui, os comprovantes. Prefiro pagar meu preço com Deus, mas quero distância. Ela vai se recuperar, vai sim", disse nos Stories.

O influenciador Luva de Pedreiro também se manifestou sobre o caso. "Não desista, você é maior que tudo isso, Larissa Manoela. Vivi algo parecido e sei como é a sensação de impotência, tô com você se precisar de algo", escreveu. Ex-namorado de Larissa Manoela, João Guilherme fez um tweet após a exibição da entrevista. "Sem palavras", afirmou.

Em sua última postagem no Instagram, a atriz recebeu outras mensagens de carinho. "Seja muito feliz", desejou Gabriela Pugliesi. "Princesa, você é pura luz! Muito amor pra você", disse Jennifer Nascimento. "Seja feliz, boneca", falou Yanna Lavigne.

Vivi algo parecido e sei como é a sensação de não conseguir fazer nada…não desista nunca @larimanoela você é maior que qualquer coisa pic.twitter.com/OVvsOKTgER — RECEBA (@luvadepedreiro) August 14, 2023