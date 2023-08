No Dia dos Pais, Raissa de Oliveira detona ex por não pagar pensão para a filha

Rio - Raíssa de Oliveira, ex-rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, fez um desabafo nas redes sociais neste Dia dos Pais, comemorado no último domingo. Ela acusou o pai de sua filha, Drigão Henriques, com quem foi casada por nove anos, de não pagar pensão alimentícia para a criança. O casamento dos dois chegou ao fim em 2022.

"Mas para você o que é ser pai? Como é que você quer que seu filho daqui há alguns anos te veja, como figura, como herói? Eu não falo de vida pessoal ou opino sobre muitas coisas aqui nas minhas redes sociais, acho cada um que tem a sua opinião e a vida que segue. Mas depois que a mulher vira mãe, é como uma virada de chave na vida, achei este dia propício para falar dos pais que nada fazem na vida dos filhos... (Pelo filho a gente habla mesmo). Ou acham mesmo que viver de fotos fakes, manipulações e mentiras são argumentos para que a sociedade te veja como um bom ser humano ou um pai exemplar?!", escreveu Raíssa.

"E agora em caixa alta. A PENSÃO ESTÁ EM DIA? Gente, e não é meme não! Eu gostaria de saber como a criança se alimenta, tem plano de saúde, estuda, compra remédio, merenda, se mantém em atividades na escola, isso é só o grosso, eu não estou colocando nem a parte do lazer, nem roupas e sapatos que toda hora perde. E, ainda assim, vem falar que tem vários filhos e sabe cuidar... Oi? Como assim, Brasil? Se não faz o básico do básico. E o pior que ainda tem muitos pais que dão uma miséria de pensão e ainda falam que a mãe usufrui da pensão alimentícia da criança", completou.

"Filho não é só fazer. Filho é criação, dedicação, RESPONDABILIDADE, e saber dizer sim e não, e se doar de corpo e alma, FILHO NÃO É BRINCADEIRA NÃO. Não é só filmar pra colocar em Instagram, é muito além. Aaaah e também não é usar a imagem do filho para seu próprio beneficio. Filho é custo. Filho é despesa", disparou.

Raíssa ainda afirmou que tem recebido ajuda dos pais e do irmão para criar a filha, que tem 3 anos. "Gratidão a todos que me ajudam, a minha mãe que é o meu exemplo de mulher, pai e mãe, ao meu irmão que não mede esforços e tem seu papel fundamental na vida da minha filha. Ao meu pai, que depois que virou avô ficou muito mais presente em nossas vidas, o dia a dia fala por si só. Eu sozinha não iria conseguir, mas Deus colocou vocês, para me orientar e me ajudar a cuidar de um amor infinito", finalizou.