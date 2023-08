Autor de 'Terra e Paixão' passa por cirurgia no olho direito

Rio - O escritor Walcyr Carrasco, de 71 anos, se submeteu a uma cirurgia de catarata recentemente e relatou todo o processo nas redes sociais. Walcyr é o autor da novela "Terra e Paixão", que atualmente está no ar no horário nobre da TV Globo. Ele contou que "morria de medo" de mexer no olho, mas que deu tudo certo.

"Tanto drama à toa! Morria de medo de operar catarata, mas estava enxergando tudo nublado. Operei o primeiro olho e já vou pro segundo! Estou feliz!", disse o autor na legenda do vídeo em que fala mais detalhadamente sobre o assunto.

Walcyr já recebeu alta. Ele operou o olho direito e agora se prepara para passar pelo mesmo procedimento no olho esquerdo. O autor disse ainda que sua recuperação é boa e que está "enxergando como aos 11 anos de idade".

Por conta do problema de saúde, Walcyr está contando com a colaboração de Thelma Guedes, que é coautora em "Terra e Paixão", desde junho.