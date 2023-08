‘Altas Horas’ especial de Dia dos Pais tem a maior audiência nacional desde 2022

Rio - O "Altas Horas", da TV Globo, em homenagem ao Dia dos Pais, alcançou neste sábado 16 pontos de audiência e 36% de participação - a maior desde 04 de junho de 2022, quando registou 17 pontos de audiência. O especial teve a presença de cantores apresentando musicais acompanhados dos filhos.

Entre os convidados, estiveram Biafra e a filha Carol Reis; Dudu Nobre e Talitha Nobre; Edson [da dupla Edson & Hudson] com os filhos Yago, Vitor e Vitória; Jorge Vercillo e Vinicius Vercillo; Peninha e Willy Gregory; Reges Danese e Brenda Danese; Rodriguinho e Gaab; e, se apresentou com banda própria, Orlando Morais com as filhas Cleo Pires, Ana e Antônia Morais. Vavá também participou com seu pai, David.



‘Vai na Fé’



A novela "Vai na Fé" exibiu seu último capítulo na última sexta-feira. No ar desde 16 de janeiro, a trama de Rosane Svartman foi recorde em média de audiência das novelas das sete na TV Globo. Em São Paulo, registrou 23 pontos de audiência e 39% de participação, superando em dois pontos o título anterior, ‘Cara e Coragem’, que teve média de 21 pontos de audiência e 34% de participação. No Rio de Janeiro a diferença foi ainda maior, de quatro pontos excedentes, já que alcançou a média de 27 pontos de audiência e 44% de participação.