Maíra Cardi ironiza comentário de Daniel Cady: 'Terrorismo diário'

Rio - A influenciadora Maíra Cardi usou suas redes nesta segunda-feira (14) para mandar uma indireta para Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo. A alfinetada aconteceu depois do nutricionista acusar Maíra de terrorismo nutricional por um vídeo polêmico onde relacionava uma receita de bolo ao desenvolvimento de diversas doenças.

"Bom dia! Vamos iniciar fazendo o terrorismo diário?", provocou a influencer em seus stories, deixando também uma enquete para seus seguidores responderem se estavam prontos para verdades ou amavam viver na cegueira. Em outro post, a empresária compartilhou o trecho de duas matérias sobre os malefícios do consumo de açúcar e aproveitou para vender seu curso de emagrecimento. "O pior cego é aquele que não quer ver!", escreveu.



Internautas logo foram às redes fazer graça com as afirmações da famosa: "A mulher quer teimar com um cara que é realmente nutricionista, minha nossa", criticou uma pessoa. "Ela tá certa, errado tá o psiquiatra que deu alta", brincou outra. "Será que já leu um artigo científico, Jesus?", comentou uma terceira. "No dia que ela fizer faculdade de nutrição ela pode opinar", afirmou mais uma.