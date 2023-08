Mariana Goldfarb compartilha alerta sobre relações abusivas: 'Não é amor'

Rio - A influenciadora Mariana Goldfarb chamou atenção de usuários das redes ao compartilhar um desabafo sobre relacionamentos abusivos em seu perfil do Instagram. Nesta segunda-feira (14), a modelo decidiu aproveitar sua plataforma de mais de 1 milhão de seguidores para alertar seu público feminino sobre o abuso.

"A gente precisa falar sobre abuso. O abuso não é apenas físico. Ele passa por sexual, psicológico, emocional, financeiro… O feminicídio é só a ponta do iceberg. Controle disfarçado de amor NÃO é amor, e ser exposta a isso pode deixar marcas eternas. É muito importante falar sobre e buscar ajuda", começou Mariana na legenda da publicação. O vídeo escolhido para ilustrar o texto da famosa foi uma animação que mostra as mudanças na aparência de uma personagem feminina que tenta agradar seu parceiro.



A modelo ainda afirma que abuso não é "mimimi" e termina dando um conselho para as mulheres que a acompanham: "É MUITO difícil sair desse tipo de relação porque envolve saúde mental, saúde financeira... Por isso é tão importante nunca deixarmos de investir no nosso crescimento profissional, nossa educação e nossa saúde psicológica. Investir em si própria é sempre a melhor alternativa", escreveu.

Fãs da ex-mulher do ator Cauã Reymonds usaram os comentários para mostrar seu apoio às palavras da influencer. "Infelizmente ainda é a realidade de muitas mulheres pelo mundo... Precisamos falar sobre isso sempre", lamentou uma internauta. "Só quem se libertou disso sabe!", declarou outra. "Essa postagem foi muito representativa. Absurdos que se repetem", opinou uma terceira.