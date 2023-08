Larissa Manoela agradece apoio após entrevista reveladora: 'Foco no futuro'

Rio - Larissa Manoela se pronunciou, na noite desta segunda-feira, a respeito da entrevista que foi ao ar no "Fantástico", na TV Globo, em que a atriz expôs os bastidores da briga com os pais , Silvana Taques Elias Santos e Gilberto Elias Santos. Em postagem nos Stories do Instagram, a artista comentou a repercussão que o caso ganhou na internet e agradeceu o apoio dos fãs.

"Oi, pessoal! Quero usar esse meu espaço pra agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao 'Fantástico' ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens", declarou a famosa, que já ganhou mais de 1 milhão de seguidores desde a exibição do programa, no último domingo.

Em seguida, Larissa ainda compartilhou um desabafo com os fãs sobre o momento que vive: "Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês!", finalizou.



Neste domingo, Larissa Manoela se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais ao revelar os detalhes do fim de sua relação profissional com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos. Em entrevista ao "Fantástico", a atriz revelou que os problemas não começaram este ano.

"A partir do momento em que eu fiz 18 anos, eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos", disse a atriz, que resolveu falar sobre o assunto para acabar com as especulações na mídia. "Estava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias", afirmou.

A ex-Carrossel, então, procurou um escritório de advocacia e pediu a um contador os contratos sociais das três empresas de que era sócia. A primeira empresa, Dalari, foi criada pelos pais para gerir a carreira da atriz. Todos os contratos e pagamentos eram feitos por ela. Essa também é a empresa que concentra a maior parte do patrimônio.

Em uma gravação que Larissa mostrou ao "Fantástico", os pais afirmam que os três tinham cotas iguais, de 33%, na Dalari. No entanto, a atriz descobriu que tinha apenas 2% da cota e, os pais, 98%.

A segunda empresa foi aberta quando Larissa tinha 19 anos e pertencia apenas a Larissa. Mas, segundo uma cláusula, os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização dela. "Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim", disse.

Larissa começou a trabalhar muito cedo, ainda na infância, como modelo. Ela fez inúmeras novelas de sucesso, como "Carrossel", "Cúmplices de um Resgate", "As Aventuras de Poliana", entre outras, no SBT. Mais tarde, ela protagonizou "Além da Ilusão", na Globo. E ainda atuou, desde criança, em diversos filmes, entre eles, "O Palhaço", com Selton Mello e Paulo José.

"Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago?", contou a atriz, que chegou a gravar uma conversa em que a mãe diz que não abriria mão de tomar conta do dinheiro dela. "Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer", diz Silvana no áudio exibido por Larissa.

"Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização", contou a atriz, que ainda mostrou um áudio de outubro do ano passado, pouco depois que ela protagonizou a novela "Além da Ilusão", na Globo, em que foi protagonista. A atriz precisou pedir a transferência de dinheiro para comprar milho na praia. "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", pede a artista.