Bruna Biancardi compartilha quanto pagou em enxoval para a filha em Paris: '

Rio - Bruna Biancardi, grávida de sua primeira filha com o atacante Neymar Jr., usou as redes nesta segunda-feira (14) para compartilhar seus preparativos para a chegada da pequena Mavie. A famosa mostrou seu dia de compras em Paris, na França, e surpreendeu fãs com o preço das coisas que conseguiu comprar para a bebê.

A influenciadora começa os registros contando que "recrutou" a mulher do jogador Marquinhos, Carol Cabrino, para ajudá-la nas compras. "Hoje eu vim fazer uma coisa que tava querendo tanto, tava muito ansiosa: começar as comprar as coisinhas da Mavie. E eu contratei uma consultora que não tinha como melhorar, quem iria me ajudar melhor nessa missão do que essa mãe de 3?", brincou a namorada do "Menino Ney" em suas redes.

Pouco depois, a influenciadora mostrou os achados do dia, revelando até o preço que pagou nas roupinhas da filha. "Essas coisas aqui são de uma loja de departamento que a gente foi. Super baratinho, olha as calças, a estampada só 5 euros e a 'basiquinha' 2,50", contou. Segundo a cotação atual de conversão da moeda europeia para o real brasileiro, estes itens acabaram saindo por apenas R$ 27 e R$ 13,50, respectivamente.