Artistas lamentam morte da atriz Léa Garcia na web: 'Força e talento inspiradores'

Rio - Famosos usaram as redes sociais, nesta terça-feira, para lamentar a morte da atriz Léa Garcia, aos 90 anos de idade. A veterana morreu nesta manhã, em Gramado, no Rio Grande do Sul, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Ao lado da atriz Laura Cardoso, de 95, a artista seria uma das homenageadas do Troféu Oscarito, concedido no Festival de Cinema da cidade.

Através do Instagram, o ator e diretor Lázaro Ramos foi um dos primeiros a homenagear a artista. "Eu não sei como fazer esta despedida, dona Léa. Dói. Sua vitalidade, sua força, sua jovialidade e seu talento sempre foram inspiradores. Poder trabalhar com a senhora foi um sonho alimentado por anos, e realizado com muita celebração", detalhou, emocionado.

"Obrigado por abrir caminhos para nós e por em cada aparição sua nos hipnotizar com esse olhar único e interpretações poderosas. Te honro, te celebro e te amo!", finalizou.

Veja o que outros famosos disseram

José Loreto, ator: "Eterna Léa Garcia! Sua jornada segue. Seus ensinamentos e sua arte ficam em tudo que você tocou com sua alma!".

Paulo Betti, ator: "Léa Garcia! Grande atriz brasileira! Tive a honra de trabalhar com ela no filme 'O Pai da Rita', de Joel Zito Araujo. Talento, beleza, simpatia e luta! Descanse em paz!".

Lea Garcia! Grande atriz brasileira! Tive a honra de trabalhar com ela no filme O Pai da Rita, de Joel Zito Araujo. Talento, beleza, simpatia e luta! Descanse em paz! pic.twitter.com/050CxWV8ge — paulo betti (@paulobetti3) August 15, 2023

Cacau Protásio, atriz: "Obrigada por tanto! Obrigada por abrir por abrir portas pra nós atrizes pretas! Obrigada por deixar esse legado lindo e maravilhoso, sou grata por tudo, descanse em paz gigante. Sua benção".

Luana Xavier, atriz: "Minha avó, eu não estou conseguindo entender. A gente tem uma peça pra estrear juntas... Você me prometeu que ainda pisaríamos em muitos palcos pelo Brasil. Estar com você em cena é, às vezes, esquecer de atuar só pra te admirar. E estar com você nos bastidores é rir de histórias divertidíssimas, bater texto direto porque você é muito dedicada ao seu ofício. Eu te amo absurdamente. E eu confesso que não estou sabendo como lidar. Chamar pessoas de vó mesmo, só fiz isso com minha avó paterna Ernestina, minha avó materna Chica Xavier e mais recentemente Helena Theodoro e você. Essa neta aqui vai sentir muito a sua falta. Léa Garcia é ouro. E ouro não se perde, não se desfaz. Ouro brilha infinitamente. Te amo, minha avó. Te amo eternamente".

Rodrigo França, diretor: "Dona Léa Garcia… Meu amor, obrigado pela generosidade de cada conversa, de cada conselho. Obrigado por sempre ter me chamado de 'meu diretor', validando o meu trabalho. Obrigado por abrir tantas portas para nós entramos. Que o Orun a receba em festa, minha ancestralidade amada".