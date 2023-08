'Sem entender', diz Laura Cardoso sobre a morte de Léa Garcia

Rio - A atriz Laura Cardoso, de 95 anos, lamentou a morte de Léa Garcia, de 90, nesta terça-feira, em Gramado, no Rio Grande do Sul. As veteranas seriam homenageadas, juntas, com o Troféu Oscarito, no Festival de Cinema de Gramado, nesta noite.

"Ainda sem compreender o que houve. Estávamos juntas todos esses dias em Gramado, sorrindo e se divertindo, como nos velhos tempos... Fique com Deus, minha eterna colega. Fique com Deus", escreveu Laura Cardoso na legenda de uma foto em que aparece com Léa.

A última postagem de Léa no Instagram foi uma foto em que está com Laura Cardoso e Emílio Orciollo Netto em Gramado. "Quanta felicidade ao lado dessas pessoas maravilhosas", escreveu a veterana na legenda da imagem.