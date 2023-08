Atriz Léa Garcia manifestou desejo de chegar aos 100 anos de idade

Em entrevista para revista "Quem", Léa alegou que não comemoraria seus 90 anos, completados em março deste ano, pois reservaria as energias para o centenário. "Só vou fazer festa aos 100, por enquanto sou criança (risos). Tenho certeza que meus amigos e pessoas próximas vão fazer alarde", disse ela.

Antes de morrer, a atriz estava em Gramado, no Rio Grande do Sul, para ser homenageada com o Troféu Oscarito, ao lado de Laura Cardoso, de 95, no Festival de Cinema da cidade. Após sofrer o infarto, a artista chegou a ser encaminhada para o Hospital Arcanjo São Miguel, mas não resistiu.