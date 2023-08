Léa Garcia seria homenageada no 'Domingão com Huck'

Rio - A atriz Léa Garcia, que morreu aos 90 anos nesta terça-feira, seria homenageada pelo programa "Domingão com Huck", da TV Globo. De acordo com o site "Notícias da TV", a veterana já havia confirmado presença na gravação do quadro "Linha do Tempo", que seria realizada na próxima quinta-feira. A equipe da atração estava trabalhando na homenagem há meses.

O quadro "Linha do Tempo" tem semelhanças com o antigo "Arquivo Confidencial", que fazia sucesso no "Domingão do Faustão". A atração revisita a história do homenageado e a intercala com fatos marcantes do Brasil e do mundo. O primeiro homenageado do "Linha do Tempo" foi Tony Ramos.

Léa Garcia chegou a ser homenageada na série "Tributo", que ainda não tem data de estreia e que conta a história de veteranos da televisão que têm 90 anos ou mais. Inicialmente, a série tem oito episódios, cada um protagonizado por um artista diferente. Manoel Carlos, 90; Laura Cardoso, 95; Fernanda Montenegro, 93; Lima Duarte, 92, são algumas das personalidades que serão homenageadas na série.