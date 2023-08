Andressa Urach diz que gostaria de se relacionar com Deolane Bezerra: 'Acho uma gostosa'

Rio - Andressa Urach, de 35 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para interagir com os fãs e admitiu que, caso fosse correspondida, gostaria de se relacionar com Deolane Bezerra, de 35. No Instagram, a modelo chegou a afirmar que faria a advogada "muito feliz" e acabou causando alvoroço na web.

"Eu acho que ela não gosta de mulher, mas eu a pegaria, certeza. Acho ela linda", afirmou a loira através dos stories.

Na sequência, Andressa ainda aproveitou para ratificar seu interesse na advogada, que assim como ela, participou do reality "A Fazenda", da Record TV. "Eu faria ela muito feliz. Acho ela linda, acho ela uma gata, gostosa. Vai que ela esteja decepcionada com os homens, eis me aqui. Sem contar que as pessoas já me falaram que acham a gente um pouco parecidas. Na ‘Fazenda’ a gente causou bastante também, né? Imagina", ressaltou.

Após a repercussão na web, Deolane aproveitou brincar com a situação e alegou que não saberia como se relacionar com uma mulher. "Passada. Sei nem mexer com 'prikito'", disse a advogada, bem-humorada, através do Instagram. Logo depois, a modelo foi rápida em garantir que isso não seria um empecilho entre as duas. "Eu ensino, não precisa saber", pontuou.