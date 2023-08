Rafa Kalimann exibe corpaço em desfile em São Paulo

Rio - A influenciadora digital Rafa Kalimann, de 30 anos, participou do desfile de uma marca de calçados, em São Paulo, na tarde desta terça-feira. A ex-BBB mostrou suas curvas com um look preto e cheio de recortes, que deixou partes estratégicas como barriga, quadril e ombros em evidência.

A peça é composta por um body da marca Jacquemus e está avaliada em 310 libras, o que equivale a aproximadamente R$ 2,7 mil. Ela usou a peça com uma saia preta da mesma marca, que custa R$ 2,2 mil.

Rafa está longe das telinhas desde o fim da edição deste ano do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", em que ficou em terceiro lugar. Priscila Fantin foi a campeã e Carla Diaz ficou com a segunda colocação.